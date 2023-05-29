Штурмовий загін бійців 30 окремої механізованої бригади ім. Князя Костянтина Острозького намагався вибити російських окупантів з позиції, яку загарбники облаштували під мостом через невелику річку на сході. Чим усе закінчилося, показала в Telegram аеророзвідка бригади.

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Ролик починається з того, що бронемашина підкидає штурмовиків до опорного пункту росіян, ймовірно, нещодавно "обробленого" артилерією ЗСУ. Починається штурм.

Ведені підказками аеророзвідки з дронів над локацією, бійці ведуть вогонь на придушення і закидають позицію гранатами. Окупантів, що вискочили, загнали назад у "нори" вогнем з автоматів і гранатомета.

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Після відмови супротивника скласти зброю українські військові вирішують зрівняти опорник росіян із землею та викликають на допомогу танк. Пострілами зблизька бойова машина робить саме це.

Скільки тривав штурм, не зазначено.

Місце та дата також невідомі.

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