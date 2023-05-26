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Український дрон знищив танк Т-90М "Прорив", росіяни "вигоріли" від артилерії – відео видео

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 17:26
Скріншот з відео
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Бійці 54 окремої механізованої бригади показали знищення з дрона танку окупантів Т-90М "Прорив" на напрямку Соледар-Сіверськ.

У 2020 році РФ заявляла, що таких танків було випущено всього 100 штук. Вартість одного "Прориву" складає близько $4,5 млн.

"Залишати його в робочому стані – гріх. Було прийнято рішення – знищити. Операція тривала пів ночі й результати ви бачите на відео", – йдеться у повідомленні бригади.

На відео український безпілотник скидає кілька мін на російський танк, після чого той вибухає.

Артилеристи 44 окремої артбригади знищили командно-штабну машину окупантів.

"До вашої уваги відео як окупанти ''вигорають'' на службі", – йдеться у повідомленні Оперативного командування "Захід".

На відео аеророзвідка знаходить штабну машину окупантів, яку сховали між деревами. Після цього по ній успішно відпрацьовує артилерія.

  • 10 травня 2023 року ЗСУ показали відео знищення танку "Прорив" з дрона Mavic у Бахмуті.
  • 23 травня з'явилось відео, як українські дрони-камікадзе вразили кілька автомобілів російських окупантів, один – у лобовому зіткненні.

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Артем Джеріпа
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війнаБПЛАдронтанкСоледарТ-90 "Прорив"
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