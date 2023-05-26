Бійці 54 окремої механізованої бригади показали знищення з дрона танку окупантів Т-90М "Прорив" на напрямку Соледар-Сіверськ.

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У 2020 році РФ заявляла, що таких танків було випущено всього 100 штук. Вартість одного "Прориву" складає близько $4,5 млн.

"Залишати його в робочому стані – гріх. Було прийнято рішення – знищити. Операція тривала пів ночі й результати ви бачите на відео", – йдеться у повідомленні бригади.

На відео український безпілотник скидає кілька мін на російський танк, після чого той вибухає.

Артилеристи 44 окремої артбригади знищили командно-штабну машину окупантів.

"До вашої уваги відео як окупанти ''вигорають'' на службі", – йдеться у повідомленні Оперативного командування "Захід".

На відео аеророзвідка знаходить штабну машину окупантів, яку сховали між деревами. Після цього по ній успішно відпрацьовує артилерія.

10 травня 2023 року ЗСУ показали відео знищення танку "Прорив" з дрона Mavic у Бахмуті.

23 травня з'явилось відео, як українські дрони-камікадзе вразили кілька автомобілів російських окупантів, один – у лобовому зіткненні.

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