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Британський танк Challenger 2 "змітає" протитанкові "зуби дракона" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 15:38
Танк Challenger 2 (Скриншот з відео)
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У Telegram-каналах, наближених до ЗСУ, з'явилось відео, як британський танк Challenger 2 знищує укріплення "зуби дракона", які окупанти використовують для оборони. Такі ж танки Велика Британія передала українським військовим.

На відео британський танк Challenger 2 зносить залізобетонні укріплення "зуби дракона" за допомогою спеціального ковша.

Такі укріплення будують російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України.

"Зуби дракона" мають висоту від 90 сантиметрів до 1,2 метра. Їх використовують, щоб уповільнити та направити бронетехніку противника до зон ураження.

Читайте також: Британія: Ми передали ЗСУ тисячі снарядів для Challenger, зокрема зі збідненим ураном

Артем Джеріпа
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війнавійськова допомогатанкзуби драконаChallenger 2
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