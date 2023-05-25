У Telegram-каналах, наближених до ЗСУ, з'явилось відео, як британський танк Challenger 2 знищує укріплення "зуби дракона", які окупанти використовують для оборони. Такі ж танки Велика Британія передала українським військовим.

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На відео британський танк Challenger 2 зносить залізобетонні укріплення "зуби дракона" за допомогою спеціального ковша.

Такі укріплення будують російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України.

"Зуби дракона" мають висоту від 90 сантиметрів до 1,2 метра. Їх використовують, щоб уповільнити та направити бронетехніку противника до зон ураження.

18 квітня 2023 року Велика Британія передала ЗСУ обіцяні 14 танків Challenger 2.

У Великій Британії наголосили, що Challenger 2 стане "кардинальною зміною можливостей" для ЗСУ.

19 травня стало відомо, що в Білорусі почали будувати лінію укріплень "зуби дракона" вздовж кордону з Україною.

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