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У Білорусі з'явились протитанкові укріплення поряд із кордоном України – мапа

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 12:14
У Білорусі з'явились протитанкові укріплення поряд із кордоном України – мапа - Фото
"Зуби дракона" (Фото: Радіо Свобода)

У Білорусі вздовж українського кордону будують протитанкові укріплення "зуби дракона" на відстані близько 20 кілометрів від України, повідомляє місцевий проєкт "Беларускі Гаюн".

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Зазначається, що на виїзді із селища Калініне Гомельського району наразі тривають будівельні роботи, ймовірно, спецтехніка обладнує фортифікаційні споруди.
Як пише проєкт, біля траси М8 у напрямку кордону з Україною вже встановлено лінію протитанкових укріплень. Відстань від місця розташування до кордону становить близько 20 кілометрів.
Укріплення під Гомелем (Фото: "Беларускі Гаюн")


У Білорусі укріплення "зуби дракона" виготовляють мінімум шість компаній, які постачають їх до Росії.
Невідомо, з чим саме пов'язане встановлення протитанкових укріплень поряд з українським кордоном. Проєкт припускає, що створення укріпрайону пов'язане з навчаннями білоруської територіальної оборони у Гомелі.

"Зуби дракона" – це оборонні укріплення із залізобетону висотою від 90 сантиметрів до 1,2 метра. Їх використовують, щоб уповільнити та направити бронетехніку противника до зон ураження. Такі ж протитанкові укріплення будують російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України.
Карта укріплень (Фото: "Беларускі Гаюн")
  • 8 листопада 2022 року Британська розвідка повідомила, що росіяни встановлюють "зуби дракона" на оборонних рубежах навколо Маріуполя.
  • 11 травня 2023 року білоруський ЗМІ "Флагшток" заявив, що в країні масово встановлюють системи сповіщення про повітряну тривогу у прикордонних з Україною населених пунктах.

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Артем Джеріпа
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БІЛОРУСЬвійнакордонукріпленнязуби дракона
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