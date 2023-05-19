У Білорусі з'явились протитанкові укріплення поряд із кордоном України – мапа

У Білорусі вздовж українського кордону будують протитанкові укріплення "зуби дракона" на відстані близько 20 кілометрів від України, повідомляє місцевий проєкт "Беларускі Гаюн".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що на виїзді із селища Калініне Гомельського району наразі тривають будівельні роботи, ймовірно, спецтехніка обладнує фортифікаційні споруди.

Як пише проєкт, біля траси М8 у напрямку кордону з Україною вже встановлено лінію протитанкових укріплень. Відстань від місця розташування до кордону становить близько 20 кілометрів.





У Білорусі укріплення "зуби дракона" виготовляють мінімум шість компаній, які постачають їх до Росії. У Білорусі укріплення "зуби дракона" виготовляють мінімум шість компаній, які постачають їх до Росії.

Невідомо, з чим саме пов'язане встановлення протитанкових укріплень поряд з українським кордоном. Проєкт припускає, що створення укріпрайону пов'язане з навчаннями білоруської територіальної оборони у Гомелі.



"Зуби дракона" – це оборонні укріплення із залізобетону висотою від 90 сантиметрів до 1,2 метра. Їх використовують, щоб уповільнити та направити бронетехніку противника до зон ураження. Такі ж протитанкові укріплення будують російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України.



8 листопада 2022 року Британська розвідка повідомила, що росіяни встановлюють "зуби дракона" на оборонних рубежах навколо Маріуполя.

11 травня 2023 року білоруський ЗМІ "Флагшток" заявив, що в країні масово встановлюють системи сповіщення про повітряну тривогу у прикордонних з Україною населених пунктах.

Читайте також: Лукашенко – заручник Кремля, але Росія не вимагатиме нападати на Україну – Данілов

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.