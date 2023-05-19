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В Беларуси появились противотанковые укрепления рядом с границей Украины – карта

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 12:14
В Беларуси появились противотанковые укрепления рядом с границей Украины – карта - Фото
"Зубы дракона" (Фото: Радио Свобода)

В Беларуси вдоль украинской границы строят противотанковые укрепления "зубы дракона" на расстоянии около 20 километров от Украины, сообщает местный проект "Беларускі Гаюн".

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Отмечается, что на выезде из поселка Калинино Гомельского района продолжаются строительные работы, вероятно, спецтехника оборудует фортификационные сооружения.
Как пишет проект, у трассы М8 в направлении границы с Украиной уже установлена линия противотанковых укреплений. Расстояние от места расположения до границы составляет около 20 км.
Укріплення під Гомелем (Фото: Беларускі Гаюн)


 В Беларуси укрепление "зубы дракона" производят минимум шесть компаний, поставляющих их в Россию.
Неизвестно, с чем связана установка противотанковых укреплений рядом с украинской границей. Проект предполагает, что создание укрепрайона связано с учениями беларуской территориальной обороны в Гомеле.

"Зубы дракона" – это оборонительные укрепления из железобетона высотой от 90 сантиметров до 1,2 метра. Их используют, чтобы замедлить и направить бронетехнику противника в зоны поражения. Такие же противотанковые укрепления строят российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины.
Карта укріплень (Фото: Беларускі Гаюн)
  • 8 ноября 2022 года Британская разведка сообщила, что россияне устанавливают "зубы дракона" на оборонных рубежах вокруг Мариуполя.
  • 11 мая 2023 года беларуское СМИ "Флагшток" заявило, что в стране массово устанавливают системы оповещения о воздушной тревоге в приграничных с Украиной населенных пунктах.

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Артём Джерипа
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