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Лукашенко – заложник Кремля, но Россия не потребует нападения на Украину – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 17:10
Лукашенко – заложник Кремля, но Россия не потребует нападения на Украину – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что пока в Украине не видят угрозы нового нападения с территории Беларуси. Об этом он рассказал азербайджанскому ресурсу Report.

Данилов отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко является "заложником Кремля и находится в очень сложной ситуации".

"Мы не думаем, что Россия потребует от Лукашенко напасть на Украину. Лукашенко и его военные прекрасно знают, чем это кончится. Потому что в Беларуси будет внутреннее сопротивление", – сказал он.

Данилов напомнил, что за Украину борется немало беларуских патриотов: "Если кто-то думает, что Лукашенко отдаст приказ [напасть] и его выполнят, он заблуждается".

Журналист также спросил секретаря СНБО по поводу трехмесячных учений с использованием беспилотников в Беларуси.

"В настоящее время мы не видим угрозы нападения с территории Беларуси. Посмотрим, что будет завтра", – ответил он.

  • Данилов заявил, что к зиме Украина хочет завершить войну, но контрнаступлений может быть несколько.
  • Секретарь СНБО сообщил, что международные партнеры Украины не знают "конкретных планов" контрнаступления.

Читайте также: Данилов о сбитии "Кинжала": Партнеры поражены, россияне в шоке

Артём Джерипа
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войнабеларусьалександр лукашенкоАлексей Данилов
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