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Данилов о сбитии "Кинжала": Партнеры поражены, россияне в шоке

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 09:06
Данилов о сбитии
Алексей Данилов (фото: СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что западные партнеры Украины были "приятно удивлены" тем, что украинские военные с помощью системы Patriot сбили российскую ракету "Кинжал", которая считалась недостижимой для украинского ПВО. Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

"Для россиян это был шок, потому что они считали, что ракеты "Кинжал" не в зоне нашего поражения", – отметил он.

Данилов рассказал, что на приеме в посольстве Великобритании, где проходила встреча с военными атташе стран-партнеров Украины, "все были приятно удивлены" работой наших специалистов ПВО.

Он напомнил, что до передачи Украине Patriot было много разговоров, что это очень сложная техника, и на ее овладение нужно много времени. "Как выяснилось, наши военные очень быстро учатся. Все были приятно удивлены, что у нас выходит", – сказал Данилов.

По его словам, у России нет такого оружия, "которое бы мы, защищая нашу страну, не могли поразить".

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Вадим Ребрина
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КинжалпвоPatriotАлексей Данилов
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