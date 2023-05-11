Данилов о сбитии "Кинжала": Партнеры поражены, россияне в шоке

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что западные партнеры Украины были "приятно удивлены" тем, что украинские военные с помощью системы Patriot сбили российскую ракету "Кинжал", которая считалась недостижимой для украинского ПВО. Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

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"Для россиян это был шок, потому что они считали, что ракеты "Кинжал" не в зоне нашего поражения", – отметил он.

Данилов рассказал, что на приеме в посольстве Великобритании, где проходила встреча с военными атташе стран-партнеров Украины, "все были приятно удивлены" работой наших специалистов ПВО.

Он напомнил, что до передачи Украине Patriot было много разговоров, что это очень сложная техника, и на ее овладение нужно много времени. "Как выяснилось, наши военные очень быстро учатся. Все были приятно удивлены, что у нас выходит", – сказал Данилов.

По его словам, у России нет такого оружия, "которое бы мы, защищая нашу страну, не могли поразить".

4 мая 2023 года украинская ПВО впервые смогла сбить ракету "Кинжал" над Киевом.

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