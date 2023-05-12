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До зимы Украина хочет завершить войну, контрнаступлений может быть несколько – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 14:30
До зимы Украина хочет завершить войну, контрнаступлений может быть несколько – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина якобы планирует завершить войну к зиме, а контрнаступлений может быть несколько. Об этом он рассказал азербайджанскому ресурсу Report.

При обсуждении предстоящего контрнаступления Данилов ответил журналисту насчет того, что действия украинской армии более активны весной и летом, а не зимой.

"К зиме мы хотим полностью завершить войну", – сказал он.

Данилов отметил, что у Украины есть общий план, который заключается в освобождении "всех наших территорий от террористов, которые на нас напали ".

Секретарь СНБО отметил, что для выполнения этого плана может потребоваться несколько военных операций.

"Единственный вопрос – время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется", – отметил он.

Данилов отказался отвечать, начнутся ли контрнаступательные действия ВСУ в ближайшее время. Он отметил: "Действия начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно в срок".

  • 11 мая 2023 года секретарь СНБО сообщил, что ВСУ имеют частичный успех в Бахмуте и отметил, что отдавать город России никто не собирается.
  • 12 мая Данилов назвал "разговорами с самим собой" реакцию спикера российского диктатора Путина на поставки Украине ракет Storm Shadow.

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Артём Джерипа
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войнаАлексей Даниловконтрнаступление
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