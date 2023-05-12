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Песков пугает "адекватным ответом" на ракеты Storm Shadow. Данилов: Путин уже применил все

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 13:43
Песков пугает
Дмитрий Песков (Фото: EPA)

Спикер Кремля Дмитрий Песков начал пугать Украину "адекватным ответом" на ракеты Storm Shadow от Великобритании. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что диктатор Владимир Путин уже применил в войне все имеющееся у России оружие. 

Комментируя российским пропагандистским изданиям поставку Украине Британией авиационных дальнобойных ракет Storm Shadow, Песков заявил, что Кремль "крайне негативно" относится к этому.

Он также начал запугивать "адекватным ответом" со стороны оккупантов.

По словам Данилова, все попытки России запугать украинцев и мир — это "разговоры с самим собой".

Секретарь СНБО отметил, что Россия уже применила все, что могла применить. 

"А для РФ самое плохое начинается. Без западных разработок и инвестиций — это страна-фейк. Впереди россиян ждет много "приятных" встреч с передовыми технологиями. И это будут не смартфоны", — подчеркнул чиновник.

Ранее Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.

Воздушные силы пока не подтверждали получение Storm Shadow.

СПРАВКА. Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части – 450 кг. Эти ракеты имеются в нескольких модификациях, от 290 км до 560 км. Окончательно неизвестно, какую модификацию получила Украина.
  • Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.
  • В начале февраля США пообещали поставить Украине ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км. Однако о том, что они поступили на вооружение ВСУ, не сообщалось.
  • 9 мая 2023 года газета The Washinghton Post написала, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты большой дальности и подталкивает администрацию президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойное оружие.

Читайте также: Великобритания передаст Украине вооружение дальнего радиуса действия

Дмитрий Гриниченко
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