Данилов: Просьбой об обмене Богуслаев подтвердил, что является агентом России

Бывший президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, попросив включить его в списки на обмен, подтвердил, что является агентом России. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Таким образом украинский топ-чиновник прокомментировало письмо, что 10 мая обнародовали журналисты проекта "Схемы", в котором Богуслаев якобы просит главу Офиса президента Андрея Ермака обменять его в РФ.

"Он прямо в этом письме подтверждает, что он был российским агентом и что его очень тянет. Вот и все", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО не подтвердил, но и не исключил того, что Богуслаева могут обменять на находящихся в плену у России украинцев.

"Мы занимаемся возвращением наших граждан, для нас жизнь нашего гражданина является самой высокой ценностью. Потому что, если такое решение (об обмене Богуслаева. – Ред.) будет приниматься, это будет только в пользу нашей страны", – подытожил чиновник.

В октябре 2022 года Богуслаеву объявили подозрение по статьям о коллаборационной деятельности и помощи государству-агрессору. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В феврале 2023 года стало известно, что Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности.

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