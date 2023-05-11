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Данилов: Просьбой об обмене Богуслаев подтвердил, что является агентом России

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 11:52
Данилов: Просьбой об обмене Богуслаев подтвердил, что является агентом России - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Бывший президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, попросив включить его в списки на обмен, подтвердил, что является агентом России. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Таким образом украинский топ-чиновник прокомментировало письмо, что 10 мая обнародовали журналисты проекта "Схемы", в котором Богуслаев якобы просит главу Офиса президента Андрея Ермака обменять его в РФ.

"Он прямо в этом письме подтверждает, что он был российским агентом и что его очень тянет. Вот и все", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО не подтвердил, но и не исключил того, что Богуслаева могут обменять на находящихся в плену у России украинцев.

"Мы занимаемся возвращением наших граждан, для нас жизнь нашего гражданина является самой высокой ценностью. Потому что, если такое решение (об обмене Богуслаева. – Ред.) будет приниматься, это будет только в пользу нашей страны", – подытожил чиновник.

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Олег Васькив
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