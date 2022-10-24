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Суд арестовал Богуслаева без права на залог – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 19:25
Суд арестовал Богуслаева без права на залог – фото - Фото
Вячеслав Богуслаев (Фото - LIGA.net)

Шевченковский районный суд Киева избрал президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, расследующая уголовное производство против него.

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Срок действия меры пресечения – два месяца.

83-летнему Богуслаеву сообщили подозрение по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд арестовал Богуслаева без права на залог – фото

Суд арестовал Богуслаева без права на залог – фото

Кроме Богуслаева, такую же меру пресечения суд избрал для руководителя департамента внешнеэкономической деятельности компании Мотор Сич Олега Дзюбы, которого также задержала СБУ.

Суд арестовал Богуслаева без права на залог – фото

СБУ устанавливает других вероятных участников противоправной деятельности по привлечению их к ответственности.

  • Информация о задержании Богуслаева появилась вечером 22 октября. На следующий день это официально подтвердили в СБУ.
  • Следствие установило, что Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля. Двигатели Мотор Сечи нашли в сбитых российских вертолетах.

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Андрій Водяний
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Вячеслав Богуслаев Мотор Сич война арест Россия мера пресечения
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