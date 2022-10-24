Суд арестовал Богуслаева без права на залог – фото

Шевченковский районный суд Киева избрал президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, расследующая уголовное производство против него.

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Срок действия меры пресечения – два месяца.

83-летнему Богуслаеву сообщили подозрение по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме Богуслаева, такую же меру пресечения суд избрал для руководителя департамента внешнеэкономической деятельности компании Мотор Сич Олега Дзюбы, которого также задержала СБУ.

СБУ устанавливает других вероятных участников противоправной деятельности по привлечению их к ответственности.

Информация о задержании Богуслаева появилась вечером 22 октября. На следующий день это официально подтвердили в СБУ.

Следствие установило, что Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля. Двигатели Мотор Сечи нашли в сбитых российских вертолетах.

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Андрій Водяний

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