Схемы: Богуслаев просит обменять его в РФ. У Буданова не подтвердили, но и не опровергли
Проект "Схемы" опубликовал якобы письмо бывшего президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, который просит главу Офиса президента Андрея Ермака обменять его в Россию.
В опубликованном журналистами письме Богуслаев просит включить его в список на обмен с Россией.
Он написал, что является "пенсионером и инвалидом первой группы", датой письма значится 20 марта 2023 года.
"Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией", — сказано в письме, которое Богуслаев написал на русском языке.
Издание обратилось за комментарием к представителю Главного управления разведки Минобороны Андрею Юсову, который не стал подтверждать или опровергать факт письма.
"Украина и дальше будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам", — заявил он.
- Вячеславу Богуслаеву в конце октября 2022 года сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля 2022 года. Двигатели Мотор Сичи нашли на сбитых российских вертолетах.
- В феврале 2023 года стало известно, что Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности (ст. 258-3 УК Украины) в связи с работой филиала предприятия в Снежном в условиях оккупации.
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