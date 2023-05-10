Схемы: Богуслаев просит обменять его в РФ. У Буданова не подтвердили, но и не опровергли

Проект "Схемы" опубликовал якобы письмо бывшего президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, который просит главу Офиса президента Андрея Ермака обменять его в Россию.

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В опубликованном журналистами письме Богуслаев просит включить его в список на обмен с Россией.

Он написал, что является "пенсионером и инвалидом первой группы", датой письма значится 20 марта 2023 года.

"Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией", — сказано в письме, которое Богуслаев написал на русском языке.

Издание обратилось за комментарием к представителю Главного управления разведки Минобороны Андрею Юсову, который не стал подтверждать или опровергать факт письма.

"Украина и дальше будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам", — заявил он.

Вячеславу Богуслаеву в конце октября 2022 года сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля 2022 года. Двигатели Мотор Сичи нашли на сбитых российских вертолетах.

В феврале 2023 года стало известно, что Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности (ст. 258-3 УК Украины) в связи с работой филиала предприятия в Снежном в условиях оккупации.

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