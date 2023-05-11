В Бахмуте ВСУ имеют частичный успех, отдавать город России никто не собирается — Данилов

Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех в районе Бахмута и не собираются отдавать город россиянам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, заявление командующего Сухопутными войсками Александра Сырского о контратаках Сил обороны под Бахмутом правдиво, украинские воины "понемного отодвигают" оккупантов.

"Имейте в виду, что 41 квадратный километр — это площадь Бахмута. Именно квадратных километров, а не просто 41 километр, там есть с чем работать, есть где работать, и наши военные отрабатывают все эти вопросы", — сказал Данилов.

Он отметил, что ВСУ имеют частичный успех и не собираются отдавать Бахмут.

"Будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым для тактической и стратегической цели, которую имеет наше военно-политическое руководство. Мы работаем по своему плану и ни под кого подстраиваться не собираемся", — подчеркнул секретарь СНБО.

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