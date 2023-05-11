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В Бахмуте ВСУ имеют частичный успех, отдавать город России никто не собирается — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 12:29
В Бахмуте ВСУ имеют частичный успех, отдавать город России никто не собирается — Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех в районе Бахмута и не собираются отдавать город россиянам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, заявление командующего Сухопутными войсками Александра Сырского о контратаках Сил обороны под Бахмутом правдиво, украинские воины "понемного отодвигают" оккупантов.
"Имейте в виду, что 41 квадратный километр — это площадь Бахмута. Именно квадратных километров, а не просто 41 километр, там есть с чем работать, есть где работать, и наши военные отрабатывают все эти вопросы", — сказал Данилов.
Он отметил, что ВСУ имеют частичный успех и не собираются отдавать Бахмут.
"Будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым для тактической и стратегической цели, которую имеет наше военно-политическое руководство. Мы работаем по своему плану и ни под кого подстраиваться не собираемся", — подчеркнул секретарь СНБО.
Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее Сырский сообщил об успешной контратаке Сил обороны в районе Бахмута, которая заставила россиян отступить.

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

  • 2 мая командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитрий Гриниченко
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