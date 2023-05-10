Генерал Сырский: В районе Бахмута ВСУ эффективно контратаковали. Россияне отступили
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил об успешной контратаке Сил обороны в районе Бахмута, которая заставила россиян отступить. Об этом он заявил в Telegram.
По его словам, благодаря продуманной обороне под Бахмутом Вооруженные Силы Украины получают эффективные результаты действия подразделений, в том числе и контратаки.
Он отметил, что на отдельных участках в районе Бахмута оккупанты не смогли удержать натиск украинских воинов и отступили на дистанцию до двух километров.
Сырский заявил, что грамотное планирование оборонной операции истощило подготовленные силы террористической группы Вагнера и вынудило Москву заменить их менее боеспособными регулярными войсками РФ, которые потерпели поражение и отошли.
"Несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления о намерениях взять Бахмут до 9 мая, враг так и не смог захватить город. Силы обороны надежно удерживают фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается", — подчеркнул генерал.
Военачальник отдельно отметил работу воинов 3-й отдельной штурмовой бригады, которая в бою нанесла врагу мощный удар.
10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.
- 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
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