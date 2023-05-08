ВСУ: Пригожин несет чушь о снарядах. В Бахмуте они круглосуточно бьют по нашим позициям

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, россияне продолжают попытки захватить Бахмут — за сутки там было 29 боевых столкновений, 415 обстрелов и шесть авианалетов, враг потерял 124 человека убитыми и 164 ранеными.

Также украинские воины подбили танк Т-72, уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы "Стриж" и пять полевых складов с боеприпасами.

Он отметил, что у Группы Вагнера нет никакого снарядного голода, а боеприпасов у оккупантов "более чем хватает" для круглосуточных обстрелов украинских позиций.

Череватый заявил, что на участке фронта Бахмут – Лиман – Купянск армия России выпускает около 25 000 снарядов в сутки.

"Заявления Пригожина связаны с тем, что он взял на себя военное обязательство захватить Бахмут, но не способен этого сделать, поэтому выдумывает чушь про снарядный голод. Силы обороны уничтожают их личный состав, а он не может больше вербовать заключенных", — подчеркнул спикер ВСУ.

Дмитро Гриниченко

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