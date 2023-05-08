ВСУ: Пригожин несет чушь о снарядах. В Бахмуте они круглосуточно бьют по нашим позициям
08.05.2023, 11:17
Сергей Череватый (Фото: АрмияInform)
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, россияне продолжают попытки захватить Бахмут — за сутки там было 29 боевых столкновений, 415 обстрелов и шесть авианалетов, враг потерял 124 человека убитыми и 164 ранеными.
Также украинские воины подбили танк Т-72, уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы "Стриж" и пять полевых складов с боеприпасами.
Он отметил, что у Группы Вагнера нет никакого снарядного голода, а боеприпасов у оккупантов "более чем хватает" для круглосуточных обстрелов украинских позиций.
Череватый заявил, что на участке фронта Бахмут – Лиман – Купянск армия России выпускает около 25 000 снарядов в сутки.
"Заявления Пригожина связаны с тем, что он взял на себя военное обязательство захватить Бахмут, но не способен этого сделать, поэтому выдумывает чушь про снарядный голод. Силы обороны уничтожают их личный состав, а он не может больше вербовать заключенных", — подчеркнул спикер ВСУ.
- 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают вагнеровцев с других направлений.
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