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ВСУ: Пригожин несет чушь о снарядах. В Бахмуте они круглосуточно бьют по нашим позициям

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 11:17
ВСУ: Пригожин несет чушь о снарядах. В Бахмуте они круглосуточно бьют по нашим позициям - Фото
Сергей Череватый (Фото: АрмияInform)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне продолжают попытки захватить Бахмут — за сутки там было 29 боевых столкновений, 415 обстрелов и шесть авианалетов, враг потерял 124 человека убитыми и 164 ранеными.
Также украинские воины подбили танк Т-72, уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы "Стриж" и пять полевых складов с боеприпасами. 
Он отметил, что у Группы Вагнера нет никакого снарядного голода, а боеприпасов у оккупантов "более чем хватает" для круглосуточных обстрелов украинских позиций. 
Череватый заявил, что на участке фронта Бахмут – Лиман – Купянск армия России выпускает около 25 000 снарядов в сутки. 
"Заявления Пригожина связаны с тем, что он взял на себя военное обязательство захватить Бахмут, но не способен этого сделать, поэтому выдумывает чушь про снарядный голод. Силы обороны уничтожают их личный состав, а он не может больше вербовать заключенных", — подчеркнул спикер ВСУ.
  • 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают вагнеровцев с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитро Гриниченко
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