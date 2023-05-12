UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов заявил, что партнеры не знают "конкретных планов" ВСУ по поводу контрнаступления

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 16:22
Данилов заявил, что партнеры не знают
Алексей Данилов (Скриншот по видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что международные партнеры не знают "конкретных планов" ВСУ по контрнаступлению. Об этом он сообщил в интервью азербайджанскому ресурсу Report.

Чиновник подчеркнул, что Украина "защищает свою независимость и осознает свою ответственность за освобождение своих территорий от оккупации" и сотрудничает с союзниками, которые оказывают "очень большую помощь".

"Когда мы говорим о конкретных планах, мы имеем в виду, что они закрыты, секретны, если кто-то считает, что планы с грифом "Совершенно секретно" кому-то раскрываются, то он ошибается. Такого нет нигде в мире. Общие вопросы – да, а конкретные планы – нет, они должны оставаться конфиденциальными", – объяснил Данилов.

Он также добавил, что у ВСУ есть несколько вариантов действий, и какой из них будет использован для той или иной операции, зависит от многих факторов.

"Если кто-то говорит, что знает место проведения операции, он лжет, потому что это будет известно только после подтверждения Верховным главнокомандующим (президентом Владимиром ЗеленскимРед.), – подытожил секретарь СНБО.

  • 9 мая 2023 Данилов рассказал, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, в частности сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены Зеленским.
  • В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть ресурсы, необходимые для отвоевания своих территорий во время предстоящего контрнаступления.

Читайте также": К зиме Украина хочет завершить войну, контрнаступлений может быть несколько – Данилов

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаАлексей Даниловконтрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 