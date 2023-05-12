Данилов заявил, что партнеры не знают "конкретных планов" ВСУ по поводу контрнаступления

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что международные партнеры не знают "конкретных планов" ВСУ по контрнаступлению. Об этом он сообщил в интервью азербайджанскому ресурсу Report.

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Чиновник подчеркнул, что Украина "защищает свою независимость и осознает свою ответственность за освобождение своих территорий от оккупации" и сотрудничает с союзниками, которые оказывают "очень большую помощь".

"Когда мы говорим о конкретных планах, мы имеем в виду, что они закрыты, секретны, если кто-то считает, что планы с грифом "Совершенно секретно" кому-то раскрываются, то он ошибается. Такого нет нигде в мире. Общие вопросы – да, а конкретные планы – нет, они должны оставаться конфиденциальными", – объяснил Данилов.

Он также добавил, что у ВСУ есть несколько вариантов действий, и какой из них будет использован для той или иной операции, зависит от многих факторов.

"Если кто-то говорит, что знает место проведения операции, он лжет, потому что это будет известно только после подтверждения Верховным главнокомандующим (президентом Владимиром Зеленским – Ред.), – подытожил секретарь СНБО.

9 мая 2023 Данилов рассказал, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, в частности сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены Зеленским.

В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть ресурсы, необходимые для отвоевания своих территорий во время предстоящего контрнаступления.

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