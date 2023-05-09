Данилов: Окончательные планы контрнаступления еще не утверждены Зеленским

Окончательные планы контрнаступления Вооруженных Сил Украины, в частности, сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже с уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые на сегодняшний день знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, в настоящее время прорабатываются несколько вариантов контрнаступления, и, "в зависимости от тех обстоятельств, которые будут на то или иное время, будут приниматься те или иные решения".

27 апреля 2023 года министр обороны Резников заявил, что надеется на неожиданность начала контрнаступления.

28 апреля Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ "будет".

30 апреля глава ГУР Буданов заявил, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты контрнаступления.

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Мілана Головань

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