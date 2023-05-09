Данилов: Окончательные планы контрнаступления еще не утверждены Зеленским
Окончательные планы контрнаступления Вооруженных Сил Украины, в частности, сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже с уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые на сегодняшний день знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены", – сказал он.
По словам секретаря СНБО, в настоящее время прорабатываются несколько вариантов контрнаступления, и, "в зависимости от тех обстоятельств, которые будут на то или иное время, будут приниматься те или иные решения".
- 27 апреля 2023 года министр обороны Резников заявил, что надеется на неожиданность начала контрнаступления.
- 28 апреля Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ "будет".
- 30 апреля глава ГУР Буданов заявил, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты контрнаступления.
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