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Данилов: Окончательные планы контрнаступления еще не утверждены Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 20:25
Данилов: Окончательные планы контрнаступления еще не утверждены Зеленским - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Окончательные планы контрнаступления Вооруженных Сил Украины, в частности, сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже с уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые на сегодняшний день знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, в настоящее время прорабатываются несколько вариантов контрнаступления, и, "в зависимости от тех обстоятельств, которые будут на то или иное время, будут приниматься те или иные решения".

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Мілана Головань
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Владимир Зеленский война Алексей Данилов контрнаступение
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