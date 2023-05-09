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Украина имеет все необходимое для успешного возвращения территорий – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 21:11
Украина имеет все необходимое для успешного возвращения территорий – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что у Украины есть ресурсы, необходимые для отвоевания своих территорий в ходе предстоящего контрнаступления. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, передает CNN.

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"У них есть все необходимое для того, чтобы продолжать успешно отвоевывать территории, захваченные Россией за последние 14 месяцев", – сказал дипломат.

Блинкен отметил, что "дело не только в вооружении, но и в подготовке".

"Это гарантия того, что украинцы смогут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы у них были правильные планы, опять же, для того, чтобы добиться успеха", – добавил госсекретарь США.

9 мая 2023 года Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $1,2 млрд.

Читайте также: Клеверли: Если Запад бережет оружие "на черный день", то война России, – уже "черный день"

Олег Васьків
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США война контрнаступление Ентони Блинкен
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