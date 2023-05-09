Украина имеет все необходимое для успешного возвращения территорий – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что у Украины есть ресурсы, необходимые для отвоевания своих территорий в ходе предстоящего контрнаступления. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, передает CNN.

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"У них есть все необходимое для того, чтобы продолжать успешно отвоевывать территории, захваченные Россией за последние 14 месяцев", – сказал дипломат.

Блинкен отметил, что "дело не только в вооружении, но и в подготовке".

"Это гарантия того, что украинцы смогут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы у них были правильные планы, опять же, для того, чтобы добиться успеха", – добавил госсекретарь США.

9 мая 2023 года Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $1,2 млрд.

9 мая 2023 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, в частности сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским.

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Олег Васьків

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