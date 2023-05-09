Клеверли: Если Запад бережет оружие "на черный день", то война России – уже "черный день"

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, говоря о поставках Украине современных истребителей и дальнобойного оружия, сказал, что если Запад бережет оружие "на черный день", то война России против Украины – это и есть "черный день". Об этом Клеверли заявил во время дискуссии в вашингтонском аналитическом центре "Атлантический совет", передает Голос Америки.

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Глава британского МИД подчеркнул, что Украина должна победить в войне, и самый гуманный способ это сделать – победить быстро, а для этого западные союзники должны предоставить Киеву "лучшие инструменты здесь и сейчас".

"Если мы откладываем вещи "на черный день", то это уже – "черный день". И когда постоянный представитель Совета безопасности ООН осуществляет вторжение к своему соседу – это настолько важно для нашей системы безопасности, что мы должны ответить, и мы должны ответить мощно", – сказал Клеверли, отвечая на вопрос о позиции Великобритании относительно отправки Украине современных истребителей и дальнобойного оружия.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вопрос поставок истребителей F-16 Украине обсуждается с США, Великобританией и Данией.

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Наталія Медведєва

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