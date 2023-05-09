США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд – Пентагон

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне.

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"Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины, в частности для усиления ее противовоздушной обороны и обеспечения потребностей в артиллерийских боеприпасах", – говорится в сообщении.

Пакет военной помощи на $1,2 млрд включает:

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО;

дополнительные системы ПВО и боеприпасы для них;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

боеприпасы для борьбы с БПЛА;

услуги коммерческих спутниковых изображений;

обучение, техническое обслуживание и всеобщая поддержка.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в сфере безопасности", – добавили в Пентагоне.

9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вопрос поставок истребителей F-16 Украине обсуждается со США, Великобританией и Данией.

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Олег Васьків

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