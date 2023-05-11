В Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают сирены воздушной тревоги – карта

В приграничных с Украиной населенных пунктах Беларуси массово устанавливают системы оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщают журналисты местного издания Флагшток со ссылкой на государственные закупки Гомельского областного управления МЧС.

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По информации журналистов, установка как минимум 52 сирены планируется в восьми районах Гомельской области, которые с начала полномасштабной войны являются плацдармом российских войск для нападения на Украину.

Речь идет о Гомельском, Эльском, Брагинском, Лоевском, Добрушском и Наровлянском районах.

В документах отмечается, что установить системы планируется до декабря 2023 года.

1 мая 2023 года в Госпогранслужбе сообщали, что на территории Беларуси уменьшилось количество российских военных, однако с этих полигонов РФ отправляет оккупантов воевать против Украины на востоке.

8 мая появилась информация о том, что россияне планируют производить дроны-камикадзе Shahed-136 в Беларуси.

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