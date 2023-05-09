На границе с Беларусью украинцы развесили новые билборды и включили гимн: таким образом "поздравили" беларуских пограничников с 9 мая и напомнили им о совместной борьбе с нацизмом, в том числе с российским. Об этом сообщил телеканал Белсат.
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Отмечается, что гимн Украины звучит сегодня на блокпостах "Прислетники", "Вычавка", "Городище", "Копыща", "Выступовичи" и "Переброды".
"Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм", – говорится в надписях на биллбордах для беларуских пограничников.
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Организаторы объяснили, что акция призвана напомнить беларусам о совместной борьбе во время Второй мировой войны.
- 7 мая 2023 года в разведке сообщили, что РФ может готовить провокации против Украины и Беларуси на 9 мая.
- 8 мая Центр сопротивления заявил, что россияне хотят производить иранские дроны-камикадзе Shahed в Беларуси.
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