UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне планируют производить "шахеды" в Беларуси, приглашали иранских инженеров – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 18:40
Россияне планируют производить
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Скриншот анимации от AiTelly)

Россияне рассматривают возможность производить дроны-камикадзе Shahed в Беларуси. Для этого иранские инженеры посетили Беларусь с рабочей командировкой, сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на беларусское подполье.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Отмечается, что оккупанты хотят наладить производство иранских БПЛА в Беларуси.

Для этого российская Федеральная служба безопасности и беларусский Комитет госбезопасности организовали командировку для иранских инженеров.

Во время визита на Гомельский радиозавод обсуждалась возможность "системного налаживания производства дронов-камикадзе", пишет Центр.

Ранее белорусское подполье сообщало, что на базе гомельского радиозавода проводилась доукомплектация дронов.

ЦНС отмечает, что такое развитие событий указывает на то, что Россия "продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси".

Если РФ развернет полноценное производство "шахедов" в Беларуси, то она сможет решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана.

  • В ночь на 4 мая 2023 года РФ атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе, три из них попали в здания общежитий, остальные сбили Силы ПВО.
  • Ночью 8 мая 2023 Киев был атакован 35 дронами-камикадзе Shahed-136, все дроны были уничтожены ПВО.

Читайте также: Киев. LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки дома и поговорила с жителями – фото, видео

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Иран беларусь Shahed дроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 