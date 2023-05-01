Военных РФ в Беларуси значительно поубавилось, сейчас их около 2800 – Госпогранслужба

На территории Беларуси уменьшилось количество российских военных, однако с этих полигонов РФ отправляет оккупантов воевать против Украины на востоке. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Количество российских военнослужащих на территории Беларуси сейчас значительно меньше, чем это было еще несколько месяцев назад. Ранее, по нашим данным, их там находилось около 10 000 – 11 000. На данный момент это около 2800 военнослужащих", – сказал Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что такие военные РФ, как правило, задействованы на полигонах для обучения, а после завершения подготовки РФ отправляет их обратно в Россию, после чего – в зону боевых действий на восток Украины.

Он подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, и ГПСУ не фиксирует, что у РФ есть по ту сторону границы ударная группировка, которая могла бы совершить вторжение на территорию Украины. Однако, как отметил Демченко, Украина должна быть готова к разным сценариям, поэтому Силы обороны продолжают укреплять как линию границы, так и приграничье.

6 апреля спикер ВСУ Дмитрашковский сообщил, что РФ хочет отправить из Беларуси на фронт примерно 4000 своих военных. Об аналогичных планах россиян говорили и в ГПСУ, но называли другую цифру – 2000 военных РФ. Всего по состоянию на начало апреля, по данным ГПСУ, в Беларуси находилось примерно 4000 российских военных.

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Оксана Житнюк

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