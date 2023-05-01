Военных РФ в Беларуси значительно поубавилось, сейчас их около 2800 – Госпогранслужба
На территории Беларуси уменьшилось количество российских военных, однако с этих полигонов РФ отправляет оккупантов воевать против Украины на востоке. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Количество российских военнослужащих на территории Беларуси сейчас значительно меньше, чем это было еще несколько месяцев назад. Ранее, по нашим данным, их там находилось около 10 000 – 11 000. На данный момент это около 2800 военнослужащих", – сказал Демченко.
Представитель ГПСУ отметил, что такие военные РФ, как правило, задействованы на полигонах для обучения, а после завершения подготовки РФ отправляет их обратно в Россию, после чего – в зону боевых действий на восток Украины.
Он подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, и ГПСУ не фиксирует, что у РФ есть по ту сторону границы ударная группировка, которая могла бы совершить вторжение на территорию Украины. Однако, как отметил Демченко, Украина должна быть готова к разным сценариям, поэтому Силы обороны продолжают укреплять как линию границы, так и приграничье.
- 6 апреля спикер ВСУ Дмитрашковский сообщил, что РФ хочет отправить из Беларуси на фронт примерно 4000 своих военных. Об аналогичных планах россиян говорили и в ГПСУ, но называли другую цифру – 2000 военных РФ. Всего по состоянию на начало апреля, по данным ГПСУ, в Беларуси находилось примерно 4000 российских военных.
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