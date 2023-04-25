Беларуский канал Белсат обнародовал видео, как на границе Украины и Беларуси раздается воздушная тревога. Впоследствии ролик был распространен в Telegram-канале Государственной пограничной службы.

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Представители СМИ отметили, что сигнал будет слышен на Житомирском и Ровенском участках границы.

Также под видео журналисты процитировали, вероятно, военных, которые заявили, что "такие меры направлены на то, чтобы еще не определившиеся соседи, на чьей они стороне, все же понимали, что когда тревога раздается несколько раз днем и ночью – это ужасно".

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 25 апреля информируется о том, что на Полесском направлении признаков формирования наступательных группировок российских или беларуских войск не обнаружено.

5 января 2023 года пограничники Беларуси пожаловались на "оскорбительные жесты" украинских военных.

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Олег Васьків

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