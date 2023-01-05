В Беларуси пожаловались на "провокации" с украинской стороны и показали кадры посланий украинского военнослужащего пограничникам режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

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Начальник управления пограничного контроля Беларуси рассказал, что последний случай "провокаций" был в пункте пропуска Поддобрянка.

Он пожаловался на "оскорбительные и угрожающие жесты" в сторону беларуских пограничников.

Украина укрепляет границу и минирует местность, заверяет ГПСУ. США обещают отреагировать, если Беларусь окажет дополнительную помощь России для войны против Украины.

По данным ГПСУ, сейчас в Беларуси находятся до 10 500 российских военных, большинство из них – далеко от границы.

Сегодня Беларусь анонсировала совместные летные учения с военными страны-оккупанта России на своей территории.

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Оксана Житнюк

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