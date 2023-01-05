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Пограничники Беларуси жалуются на "оскорбительные жесты" украинских военных – видео видео

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05.01.2023, 18:07
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В Беларуси пожаловались на "провокации" с украинской стороны и показали кадры посланий украинского военнослужащего пограничникам режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

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Начальник управления пограничного контроля Беларуси рассказал, что последний случай "провокаций" был в пункте пропуска Поддобрянка.

Он пожаловался на "оскорбительные и угрожающие жесты" в сторону беларуских пограничников. 

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. Путин продолжает пытаться полноценно втянуть Беларусь в войну, сохраняется угроза повторной попытки врага наступать на Киев со стороны Беларуси.

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Оксана Житнюк
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