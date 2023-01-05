В Беларуси пожаловались на "провокации" с украинской стороны и показали кадры посланий украинского военнослужащего пограничникам режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко.
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Начальник управления пограничного контроля Беларуси рассказал, что последний случай "провокаций" был в пункте пропуска Поддобрянка.
Он пожаловался на "оскорбительные и угрожающие жесты" в сторону беларуских пограничников.
СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. Путин продолжает пытаться полноценно втянуть Беларусь в войну, сохраняется угроза повторной попытки врага наступать на Киев со стороны Беларуси.
- Украина укрепляет границу и минирует местность, заверяет ГПСУ. США обещают отреагировать, если Беларусь окажет дополнительную помощь России для войны против Украины.
- По данным ГПСУ, сейчас в Беларуси находятся до 10 500 российских военных, большинство из них – далеко от границы.
- Сегодня Беларусь анонсировала совместные летные учения с военными страны-оккупанта России на своей территории.
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