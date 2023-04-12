У Зеленского высмеяли МИД Беларуси, захотевшего "перемирия" с запретом перемещения войск

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время визита в Венгрию заявил, что Минск выступает за "немедленное перемирие" и переговоры межу Украиной и развязавшей полномасштабную войну Россией. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что по сути Минск предлагает Украине не сопротивляться и дать РФ "дорезать" себя.

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Глава МИД Беларуси заявил, что "надо остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и начинать переговоры – чем раньше, тем лучше". При этом он подчеркнул, что "перемирие" должно быть "без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права опрокидывания оружия, боеприпасов, живой силы и техники".

"Феерические танцы феерических людей. Мощнейший фейковый "миротворец" – Беларусь – ультимативно предлагает нам прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Немедленно. И при этом – внимательно – не менее ультимативно настаивает на… полном запрете передислокации, поставки оружия, перемещении военных", – отметил Подоляк.

Таким заявлением, по мнению советника главы ОП, Беларусь прямо говорит: "Не сопротивляйтесь уже и дайте России вас дорезать".

"Прекрасно понимаю, что легкая жизнерадостная глупость позволяет надеяться на снисходительное отношение. Но не настолько же явно следует проявлять свою жизненную несуразность", – заявил Подоляк, напомнив Беларуси, что она косвенно участвует в войне на стороне РФ.

Подоляк заявил, что Беларусь явно потеряла остатки субъектности, поэтому "молча прожевывает безумные "инициативы" безумных "российских шляпников" по тактическому ядерному".

"И несмотря на все это выходит так на публику и говорит: "А, возможно, мы выступим в роли посредника? Мы же такие авторитетные. Мы же имеем право слова"…. Простота точно хуже воровства", – добавил Подоляк.

17 февраля Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.

Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории, и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.

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Оксана Житнюк

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