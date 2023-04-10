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Лукашенко на встрече с Шойгу попросил у России "полных гарантий безопасности"

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 13:46
Лукашенко на встрече с Шойгу попросил у России
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу попросил у России "полных гарантий безопасности" в случае агрессии против Беларуси. Об этом сообщает беларуский пропагандистский ресурс Белта.

Лукашенко сказал, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о том, что Шойгу приедет в Минск для обсуждения этого вопроса.

Беларуский диктатор заявил, что западные страны якобы не выполняют "и фактически растоптали" договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.

Никаких посягательств на безопасность Беларуси, как известно, ни западные, ни какие-либо другие страны не совершали. Вместе с тем Беларусь участвует в агрессии против Украины на стороне РФ, предоставляя ей беларускую территорию и военную технику для атак и ракетных ударов по территории Украины. 

По словам Лукашенко, Путин предложил ему "посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси".

"В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. – Прим. Белта) безопасности. Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности", – сказал диктатор.

  • 24 ноября 2022 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявлено, что режим Лукашенко несет такую же ответственность за войну против Украины, как и РФ, и Лукашенко должен предстать перед международным трибуналом.
  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
Вадим Ребрина
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беларусь александр лукашенко будапештский меморандум сергей шойгу
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