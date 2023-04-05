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Российских войск в Беларуси поубавится: половину бросят воевать на восток Украины – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 23:18
Российских войск в Беларуси поубавится: половину бросят воевать на восток Украины – ГПСУ - Фото
Андрей Демченко (Фото - Media Center Ukraine - Ukrinform)

На территории Беларуси не фиксируется создание ударных группировок, которые могли бы пойти в наступление на Украину с севера, и вскоре количество россиян в Беларуси уменьшится вдвое – около 2000 военных РФ перебросят воевать на восток. Об этом на брифинге 5 апреля сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, и ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины, разведка не фиксирует.

"Беларусь, поддерживая Россию, предоставляет свою территорию для российских войск, в частности, для проведения подготовки, предоставляет свое воздушное пространство и всевозможные содействия. Также проходят совместные учения между подразделениями Беларуси и России. На данный момент, после проведения определенной подготовки для российских военных, происходит их ротация. Нам известно, что начались мероприятия по выводу российских подразделений на территорию России из Беларуси", – сказал Демченко.

Ранее ГПСУ сообщала о пребывании около 4000 российских военных в Беларуси, а теперь, по словам Демченко, их количество уменьшится.

"По нашим данным, из Беларуси выйдет около 2000 российских военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке нашей страны для усиления своей группировки", – сказал Демченко.

Что касается именно беларуских войск, по словам спикера ГПСУ, их количество и характер их действий на границе остаются неизменными, но украинские силы готовы к любым сценариям.

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Оксана Житнюк
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