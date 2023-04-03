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В Беларуси проводят проверку боеготовности войск

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 14:07
В Беларуси проводят проверку боеготовности войск - Фото
Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Сегодня, 3 апреля, в Беларуси по поручению диктатора Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности вооруженных сил страны. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Как отмечается, проверка боеготовности вооруженных сил Беларуси будет комплексной.

Ее цель – "определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки".

В беларуском Минобороны отметили, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, и предупредили о возможном временном ограничении движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
  • МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния. 

Читайте также: Зеленский: План РФ разместить ядерное оружие в Беларуси – следствие неудачной встречи с Си

Наталія Медведєва
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беларусь александр лукашенко
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