В Беларуси проводят проверку боеготовности войск

Сегодня, 3 апреля, в Беларуси по поручению диктатора Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности вооруженных сил страны. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

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Как отмечается, проверка боеготовности вооруженных сил Беларуси будет комплексной.

Ее цель – "определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки".

В беларуском Минобороны отметили, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, и предупредили о возможном временном ограничении движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния.

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Наталія Медведєва

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