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МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 13:37
МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал актом отчаяния планы России разместить ядерное оружие в Беларуси. Об этом Ринкевичс сказал в интервью Голосу Америки.

По мнению Ринкевичса, даже если Кремль привезет ядерное оружие в Беларусь, фундаментально это не изменит военную безопасность и ситуацию.

"У россиян было ядерное оружие в Калининграде у наших границ еще до полномасштабного вторжения в Украину. Я считаю, что это акт отчаяния, потому что вы видите, что война в Украине идет не очень хорошо для Путина", – заявил глава МИД Латвии.

Он выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин просто продолжает попытки своего ядерного шантажа.

"На мой взгляд, такого рода заявления ясно показывают, что Беларусь не является суверенной страной. На самом деле это часть российского военного округа", – добавил Ринкевичс.

Глава МИД Латвии заявил, что нужно ввести больше санкций – как против России, так и против Беларуси.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

Читайте также: Зеленский: План РФ разместить ядерное оружие в Беларуси – следствие неудачной встречи с Си

Наталія Медведєва
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