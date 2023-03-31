Зеленский: План РФ разместить ядерное оружие в Беларуси – следствие неудачной встречи с Си

Решение Кремля разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси свидетельствует о том, что диктатору Владимиру Путину нужно было "показать какую-то субъектность" Китаю, которую Россия под его управлением полностью утратила. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Буче.

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"Если вы хотите мое личное мнение, сигнал, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем", – сказал глава государства.

Он считает, что Путину нужно было "показать какую-то субъектность", которую Россия под его управлением полностью потеряла.

Во-вторых, по словам Зеленского, Кремлю нужно демонстрировать какие-то победы россиянам. "Но он на поле боя не смог этого сделать. И даже то, что они начали такую кровавую войну, совершенно понятно, чем она закончится", – сказал президент.

Он отметил, что Путин не считает своих людей, которых бросает на поле боя в Украине, "но это уже дело РФ".

Также планы Кремля разместить ЯО в Беларуси свидетельствуют о потере какой-либо субъектности беларуским диктатором Александром Лукашенко, считает Зеленский. "Он, я думаю, уже не решает, какое оружие находится на его территории", – сказал президент.

Сегодня в своем ежегодном послании к белорусам Лукашенко предложил "ввести немедленное перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники" в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил: это будет означать право России остаться на оккупированных территориях.

Вадим Ребрина

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