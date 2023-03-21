Путин хочет, чтобы Китай был агрессивнее к Западу. Си не поможет РФ переломить войну — ISW

Российский диктатор Владимир Путин хотел бы, чтобы глава КНР Си Цзиньпин занял бы более агрессивную позицию в отношении западных стран, однако китайский лидер дал понять, что РФ не получит всеобъемлющую поддержку, чтобы переломить ход войны против Украины. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что на встрече в Москве 20 марта Си предложил более сдержанное видение отношений КНР и РФ, чем то, которого, вероятно, добивался Путин.

Накануне встречи Си и Путин рекламировали отношения стран в государственных пропагандистских изданиях, но если глава Кремля выступал за совместное противостояние с западными странами и США, то китайский лидер просто выступил за "многополярный мировой порядок", но не конкретно против Запада.

Также ISW обращает внимание, что Си сосредоточился на том, что представить Китай как "жизнеспособного посредника" в войне РФ против Украины, Путин сказал, что приветствует готовность КНР "играть конструктивную роль", однако, скорее всего, надеялся, что Пекин займет столь же агрессивную риторику против Запада.

Институт пишет, что риторика Си предполагает, что он не склонен в полной мере оказывать России политическую и экономическую поддержку, чтобы обратить вспять неудачи в Украине.

Вполне вероятно, что некоторые двусторонние соглашения между КНР и РФ будут направлены на упрощение схем уклонения от санкций, однако вопросы реализации "мирных предложений" Китая и возможной военной помощи Москве остаются неясными, резюмировали в сводке.

20 марта, глава КНР прибыл в Москву на встречу с Путиным.

Украина ожидает, что Си убедит Путина остановить войну.

Правительство Британии считает, что китайский лидер должен использовать свой государственный визит в Москву, чтобы надавить на Путина, дабы тот прекратил бомбардировать украинские города.

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Дмитро Гриниченко

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