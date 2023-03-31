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Подоляк посмеялся над призывом "странного "миротворца" Лукашенко к прекращению огня

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 17:49
Подоляк посмеялся над призывом
Михаил Подоляк (скриншот видео ICTV)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на призыв беларуского диктатора Александра Лукашенко к немедленному прекращению огня в Украине: это будет означать право России остаться на оккупированных территориях.

"Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить. Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", – написал Подоляк.

  • Сегодня в своем ежегодном послании к беларусам Лукашенко предложил "ввести немедленное перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники" в Украине.
Вадим Ребрина
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