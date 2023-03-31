Подоляк посмеялся над призывом "странного "миротворца" Лукашенко к прекращению огня
31.03.2023, 17:49
Михаил Подоляк (скриншот видео ICTV)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на призыв беларуского диктатора Александра Лукашенко к немедленному прекращению огня в Украине: это будет означать право России остаться на оккупированных территориях.
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"Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить. Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", – написал Подоляк.
- Сегодня в своем ежегодном послании к беларусам Лукашенко предложил "ввести немедленное перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники" в Украине.
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