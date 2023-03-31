Лукашенко призвал Россию бить по Украине "фосфором, обедненным и обогащенным ураном"
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко, выступая с ежегодным обращением к парламенту и народу Беларуси, мало что говорил о Беларуси, но собрал все главные старые и новые фейки и угрозы российско-беларуской пропаганды в адрес Украины, неоднократно пугал ее ядерным ударом и тем, что "ядерную державу нельзя победить". Также в речи не менее пяти раз было сказано, что "нужно срочно начинать переговоры без предварительных условий" и "мириться".
Он предложил "ввести немедленное перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники".
"А если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии – и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран", – заявил диктатор.
Лукашенко переживал в речи, что "контрнаступ [Украины] – это худшее, что возможно, чрезвычайно опасное, приведет к неконтролируемой эскалации", – и снова пугал украинцев и союзников тем, что "Россию нельзя победить".
Как он выразился, "такие действия [контрнаступление Сил обороны] сделают невозможными мирные переговоры, которые важно начать как можно скорее".
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"Если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие", – пугал подельник российского диктатора Владимира Путина.
До этого Лукашенко пугал руководство Украины, что ВПК России "разворачивается сейчас на полную мощь".
Затем он перешел к тому, что Беларусь "пытаются втянуть в войну" и как НАТО "готовится вторгнуться в Беларусь и разрушить нашу страну".
Новость дополняется...
- 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
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