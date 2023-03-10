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Посол о ругани Лукашенко в адрес Зеленского: Можно напомнить ему слова Путина

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 16:14
Посол о ругани Лукашенко в адрес Зеленского: Можно напомнить ему слова Путина - Фото
Игорь Кизим (скриншот видео)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко руганью в адрес президента Владимира Зеленского показал свое бессилие и обидел сам себя. Об этом заявил в интервью LIGA.net посол в Беларуси Игорь Кизим.

Лукашенко всегда позволял себе оскорбительные высказывания, это его стиль, говорит посол. По мнению Кизима, фразой в адрес Зеленского Лукашенко оскорбил сам себя и ту часть беларуского общества, которая его поддерживает.

"Но это от бессилия. Можно еще вспомнить слова его ближайшего друга Путина: "Кто сам обзывается – тот так и называется". Вот оно до них доходит. Они любят повторять такие вещи и копировать своего лучшего друга", – добавил посол.

  • 7 марта Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб, а также его пособников", которые якобы причастны к атаке на российский самолет А-50 под Минском. Он также назвал "гнидой" Зеленского.
  • Украинский МИД ответил, что Лукашенко делает такие заявления от бессилия.

Читайте также: Интервью | Лукашенко должен давить на Путина. Или не удивляться ракетам – посол Украины в Беларуси

Марко Сировой
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Владимир Зеленский александр лукашенко посол игорь кизим
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