Посол о ругани Лукашенко в адрес Зеленского: Можно напомнить ему слова Путина

Беларуский диктатор Александр Лукашенко руганью в адрес президента Владимира Зеленского показал свое бессилие и обидел сам себя. Об этом заявил в интервью LIGA.net посол в Беларуси Игорь Кизим.

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Лукашенко всегда позволял себе оскорбительные высказывания, это его стиль, говорит посол. По мнению Кизима, фразой в адрес Зеленского Лукашенко оскорбил сам себя и ту часть беларуского общества, которая его поддерживает.

"Но это от бессилия. Можно еще вспомнить слова его ближайшего друга Путина: "Кто сам обзывается – тот так и называется". Вот оно до них доходит. Они любят повторять такие вещи и копировать своего лучшего друга", – добавил посол.

7 марта Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб, а также его пособников", которые якобы причастны к атаке на российский самолет А-50 под Минском. Он также назвал "гнидой" Зеленского.

Украинский МИД ответил, что Лукашенко делает такие заявления от бессилия.

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Марко Сировой

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