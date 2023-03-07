МИД о грубом выпаде Лукашенко в адрес Зеленского: Акт бессилия

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление беларуского диктатора Александра Лукашенко по поводу атаки на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском и якобы причастность к этому украинской стороны. Спикер МИДа Олег Николенко посоветовал Лукашенко искать угрозу не в Украине, а в РФ, а грубый выпад в адрес президента Владимира Зеленского назвал "актом бессилия".

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В МИД заявили, что категорически отвергают инсинуации Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к происходящему на аэродроме и считают это очередной попыткой Беларуси создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России.

"Угрозу нужно искать не в Украине, которая борется за себя и ищет мира. Она лежит в России, которая всячески пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета", – подчеркнул Николенко.

Он также отметил, что Лукашенко позволил грубый персональный выпад в адрес Зеленского.

"Этот акт бессилия оставим без ответа", – написал Николенко.

26 февраля 2023 г. на военном аэродроме Мачулищи под Минском произошли взрывы, целью был самолет А-50 ПКС РФ.

В Кремле отказались комментировать инцидент. Минск тоже все это время молчал.

Беларуские партизаны заявили, что это их работа, и показали видео с дрона, атаковавшего самолет.

Сегодня Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб, а также его приспешников", якобы причастных к атаке под Минском. При этом он назвал Зеленского "гнидой", потому что, по мнению Лукашенко, "такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны".

В СБУ говорят, что "не намерены комментировать слова человека, который называет себя президентом Беларуси", а обо всей "бавовне" обещают рассказать после победы.

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Оксана Житнюк

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