Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень, он безнадежен — глава комитета Рады
Глава иностранного комитета Верховной Рады Александр Мережко заявил, что диктатор Беларуси Александр Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень", когда назвал президента Владимира Зеленского "гнидой". Об этом он сообщил в комментарии беларусскому диссидентскому изданию Зеркало.
"Своими дикими оскорблениями Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень", — сказал парламентарий.
Мережко заявил, что если глава государства, даже нелегитимный диктатор, вместо рациональных аргументов опускается до уровня площадной брани, то это говорит о его полной безнадежности.
"По всей видимости, минский диктатор окончательно попал в зависимость от кремлевского диктатора", — подчеркнул законодатель.
- 6 февраля 2023 года организация BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. По данным Беларускі Гаюн, целью был самолет А-50 ВКС РФ. В BYPOL заявили, что беларуские партизаны причастны к диверсии. После проведения операции они якобы покинули Беларусь.
- В Кремле отказались комментировать инцидент. Минск молчит. В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 "хорошей новостью", но считают, что это не повлияет на атаки РФ.
- Позже появилось видео с дрона, который атаковал самолет. Беларуские партизаны передали это видео, источники LIGA.net в СБУ подтвердили его подлинность.
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