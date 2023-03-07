UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень, он безнадежен — глава комитета Рады

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 15:43
Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень, он безнадежен — глава комитета Рады - Фото
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Глава иностранного комитета Верховной Рады Александр Мережко заявил, что диктатор Беларуси Александр Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень", когда назвал президента Владимира Зеленского "гнидой". Об этом он сообщил в комментарии беларусскому диссидентскому изданию Зеркало.

По его словам, оскорбляя Зеленского, Лукашенко только характеризует себя. 

"Своими дикими оскорблениями Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень", — сказал парламентарий.

Мережко заявил, что если глава государства, даже нелегитимный диктатор, вместо рациональных аргументов опускается до уровня площадной брани, то это говорит о его полной безнадежности. 

"По всей видимости, минский диктатор окончательно попал в зависимость от кремлевского диктатора", — подчеркнул законодатель.

  • 6 февраля 2023 года организация BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. По данным Беларускі Гаюн, целью был самолет А-50 ВКС РФ. В BYPOL заявили, что беларуские партизаны причастны к диверсии. После проведения операции они якобы покинули Беларусь.
  • В Кремле отказались комментировать инцидент. Минск молчит. В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 "хорошей новостью", но считают, что это не повлияет на атаки РФ.
  • Позже появилось видео с дрона, который атаковал самолет. Беларуские партизаны передали это видео, источники LIGA.net в СБУ подтвердили его подлинность.

Читайте также: Атака в Мачулищах. Лукашенко назвал Зеленского "гнидой" и заявил, что "вызов брошен"

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война беларусь александр лукашенко Александр Мережко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 