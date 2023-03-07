Атака в Мачулищах. Лукашенко назвал Зеленского "гнидой" и заявил, что "вызов брошен"

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб, а также его пособников", которые якобы причастны к атаке на российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском. При этом он назвал президента Владимира Зеленского "гнидой", потому что, по мнению Лукашенко, "такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны". Об этом сообщает беларуский пропагандистский ресурс Белта.

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Лукашенко сделал это заявление во время вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу.

Беларуский диктатор рассказал историю о якобы многомесячной подготовке Службой безопасности Украины "террориста", россиянина с двойным, российским и украинским, гражданством, который якобы был завербован СБУ в 2014 году.

В нападении на российский А-50 в Мачулищах, по словам Лукашенко, были "задействованы самые высокие технологии". При этом он сказал, что использовался "маленький" китайский беспилотник, который продается также в беларуских магазинах, иначе, если бы использовался "большой", то беларуские военные "конечно, его отследили бы".

Диктатор заверил, что самолет не получил серьезных повреждений, которые мешали бы ему выполнять задачи, но, вместе с тем, беларусы "попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой".

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим", – сказал Лукашенко.

Он снова повторил свое заявление о том, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении". "На что я говорил: "Мы не собираемся нападать"... Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", – сказал диктатор.

В пресс-службе СБУ корреспонденту LIGA.net сказали, что "не намерены комментировать слова человека, называющего себя президентом Беларуси". "Что же касается любых случаев бавовны, то о них мы сможем подробно поговорить после нашей победы", – сказали в СБУ.

26 февраля 2023 года организация BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. По данным Беларускі Гаюн, целью был самолет А-50 ВКС РФ.

В BYPOL заявили, что беларуские партизаны причастны к диверсии. После проведения операции они якобы покинули Беларусь.

В Кремле отказались комментировать инцидент. Минск молчит.

В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 "хорошей новостью", но считают, что это не повлияет на атаки РФ.

Позже появилось видео с дрона, который атаковал самолет. Беларуские партизаны передали это видео, источники LIGA.net в СБУ подтвердили его подлинность.

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Вадим Ребрина , Марко Сировой

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