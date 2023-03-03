UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На предприятии в Таганроге журналистам подтвердили, что самолет А-50 у них на ремонте

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 21:19
На предприятии в Таганроге журналистам подтвердили, что самолет А-50 у них на ремонте - Фото
Скриншот с видео

Российский самолет А-50, подвергшийся атаке дронов на аэродроме в беларуских Мачулищах, действительно находится на ремонте в российском Таганроге. Это журналистам издания Зеркало подтвердили непосредственно на предприятии, где ремонтируют самолет.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Корреспондентка издания представилась сотрудницей аэродрома "Мачулищи" и позвонила в "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева", в состав которого входит 325-й авиационный ремонтный завод. В приемной журналистке ответили, что самолет действительно поступил к ним.

Между журналисткой и представителем предприятия состоялся такой диалог:

— Я вам звоню по поводу ремонта самолета А-50, который из Беларуси к вам поступил. Мое начальство сказало у вас уточнить подробности…
— А-50? 43-й борт вы имеете в виду?
— Да-да.
— Я вам дам телефон, свяжетесь по нему. Это директор дирекции гарантийного и сервисного обслуживания.
— Просто мне дают эти номера, мне хотя бы надо узнать, сколько самолет на ремонте будет…
— Это точно к нему. Этот самолет в его ведомство поступил.
— Это точно тот самолет, из Беларуси?
— Да-да, тот, который вчера к нам прибыл.

В приемной журналистке дали несколько номеров, однако ни по одному из них не ответили. Уточнить какие-либо другие подробности по поводу самолета в приемной не смогли.

  • 26 февраля 2023 года организация BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. По данным Беларускі Гаюн, целью был самолет А-50 ВКС РФ.
  • В BYPOL заявили, что беларуские партизаны причастны к диверсии. После проведения операции они якобы покинули Беларусь.
  • В Кремле отказались комментировать инцидент. Минск молчит.
  • В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 "хорошей новостью", но считают, что это не повлияет на атаки РФ.
  • Сегодня появилось видео с дрона, который атаковал самолет. Беларуские партизаны передали это видео, источники LIGA.net в СБУ подтвердили его подлинность.

Читайте также: BYPOL рассказал, чем атаковали российский самолет в Мачулищах и каков возможный ущерб

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь таганрог мачулищи а-50
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 