На предприятии в Таганроге журналистам подтвердили, что самолет А-50 у них на ремонте

Российский самолет А-50, подвергшийся атаке дронов на аэродроме в беларуских Мачулищах, действительно находится на ремонте в российском Таганроге. Это журналистам издания Зеркало подтвердили непосредственно на предприятии, где ремонтируют самолет.

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Корреспондентка издания представилась сотрудницей аэродрома "Мачулищи" и позвонила в "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева", в состав которого входит 325-й авиационный ремонтный завод. В приемной журналистке ответили, что самолет действительно поступил к ним.

Между журналисткой и представителем предприятия состоялся такой диалог:

— Я вам звоню по поводу ремонта самолета А-50, который из Беларуси к вам поступил. Мое начальство сказало у вас уточнить подробности…

— А-50? 43-й борт вы имеете в виду?

— Да-да.

— Я вам дам телефон, свяжетесь по нему. Это директор дирекции гарантийного и сервисного обслуживания.

— Просто мне дают эти номера, мне хотя бы надо узнать, сколько самолет на ремонте будет…

— Это точно к нему. Этот самолет в его ведомство поступил.

— Это точно тот самолет, из Беларуси?

— Да-да, тот, который вчера к нам прибыл.

В приемной журналистке дали несколько номеров, однако ни по одному из них не ответили. Уточнить какие-либо другие подробности по поводу самолета в приемной не смогли.

26 февраля 2023 года организация BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. По данным Беларускі Гаюн, целью был самолет А-50 ВКС РФ.

В BYPOL заявили, что беларуские партизаны причастны к диверсии. После проведения операции они якобы покинули Беларусь.

В Кремле отказались комментировать инцидент. Минск молчит.

В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 "хорошей новостью", но считают, что это не повлияет на атаки РФ.

Сегодня появилось видео с дрона, который атаковал самолет. Беларуские партизаны передали это видео, источники LIGA.net в СБУ подтвердили его подлинность.

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Вадим Ребрина

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