Из Беларуси хотят отправить на фронт 4000 россиян. Столько же было убито за неделю – ВСУ

За неделю россияне потеряли на Авдеевском и Бахмутском направлениях около 4000 оккупантов, и теперь РФ планирует отправить на Донбасс такое же количество военных РФ, которые сейчас находятся в Беларуси. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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"Стало известно, что в Беларуси на сегодняшний день формируют эшелоны – пытаются отправить людей, которых учили на полигонах в общей сложности около 4000 человек. Хочу напомнить, что за прошлую неделю было уничтожено как раз 4000 военнослужащих. Таким образом [россияне] пытаются восполнить то количество людей, которое было потеряно", – сказал он.

Дмитрашковский уточнил, что речь идет именно о российских военных. Также, по его словам, вероятнее всего, их отправят на Донецкое направление, так как самые серьезные потери армия РФ несет на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

О возможной переброске войск РФ из Беларуси на восток Украины вчера также сообщали в ГПСУ. По словам спикера Госпогранслужбы Демченко, РФ может отправить из Беларуси на войну 2000 из 4000 своих военных.

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Оксана Житнюк

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