В Бахмуте идет позиционная война, обстановка постоянно меняется – спикер ВСУ

В Бахмуте обстановка постоянно меняется, идет позиционная война. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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Отвечая на вопрос, правда ли, что сейчас половину Бахмута контролируют Силы обороны и половину – оккупанты, Череватый сказал, что в городе идут уличные бои, ситуация постоянно меняется, говорить о соотношении контролируемой территории сложно.

"Там идет позиционная война и постоянно изменяется обстановка, в зависимости от огневых поражений. Противники могут занять какой-то дом, но после тяжелого нашего удара по ним оккупанты могут отойти, и наши военнослужащие могут занять эти позиции. Иногда противнику удаются какие-то действия. Бои в городской застройке – один из самых сложных видов боя", – сказал Череватый.

Он рассказал, что за минувшие сутки в Бахмуте произошло 19 боестолкновений, 71 оккупант был уничтожен, 88 ранены.

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Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

В Бахмуте РФ продвинулась на метры, ВСУ лучше справляются с потерями, считает Запад.

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Наталія Медведєва

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