В Бахмуте РФ продвинулась на метры, ВСУ лучше справляются с потерями, считает Запад — CNN

В Бахмуте россияне продвинулись на метры за последние недели, а Вооруженные Силы Украины намного лучше справляются с потерями. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на неназванных западных чиновников.

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По их словам, россияне добились очень медленного прогресса в районе Бахмута за последние полгода, несмотря на применение большого количества войск и огромные потери — за последние несколько недель прогресс РФ можно измерять в метрах.

Они отметили, что заявления главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина о "юридическом взятии" города являются "отчаянной попыткой" для внутренней аудитории России.

"В настоящее время мы считаем, что они все еще не полностью контролируют Бахмут, поэтому украинцы все еще могут противостоять силам России и Вагнера", — сказали чиновники.

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Союзники считают, что ВСУ справляются со своими потерями лучше россиян, так как могут проводить ротацию подразделений в Бахмуте, чтобы воины могли отдыхать и восстанавливаться.

"Украина получает восстановление и дополнительные силы, а также новую технику. В боевых действиях наблюдается затишье, частично из-за плохой погоды, а также из-за истощения обеих сторон и ожидания украинского контрнаступления", — заявили представители партнеров.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Пригожин "ставит флаги" на полностью уничтоженные здания в Бахмуте, заявляя о "победах".

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

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Дмитро Гриниченко

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