UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Бахмуте РФ продвинулась на метры, ВСУ лучше справляются с потерями, считает Запад — CNN

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 16:31
В Бахмуте РФ продвинулась на метры, ВСУ лучше справляются с потерями, считает Запад — CNN - Фото
Бойцы ВСУ в районе Бахмута (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

В Бахмуте россияне продвинулись на метры за последние недели, а Вооруженные Силы Украины намного лучше справляются с потерями. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на неназванных западных чиновников.

По их словам, россияне добились очень медленного прогресса в районе Бахмута за последние полгода, несмотря на применение большого количества войск и огромные потери — за последние несколько недель прогресс РФ можно измерять в метрах.

Они отметили, что заявления главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина о "юридическом взятии" города являются "отчаянной попыткой" для внутренней аудитории России. 

"В настоящее время мы считаем, что они все еще не полностью контролируют Бахмут, поэтому украинцы все еще могут противостоять силам России и Вагнера", — сказали чиновники.

Читайте также: Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди

Союзники считают, что ВСУ справляются со своими потерями лучше россиян, так как могут проводить ротацию подразделений в Бахмуте, чтобы воины могли отдыхать и восстанавливаться. 

"Украина получает восстановление и дополнительные силы, а также новую технику. В боевых действиях наблюдается затишье, частично из-за плохой погоды, а также из-за истощения обеих сторон и ожидания украинского контрнаступления", — заявили представители партнеров. 

Бои за Бахмут (Карта: Military Land)

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Пригожин "ставит флаги" на полностью уничтоженные здания в Бахмуте, заявляя о "победах". 

Читайте также: ВСУ: Россия очень далека от захвата Бахмута. Пригожин поднял флаг над каким-то сортиром

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнера война Донбасс потери бахмут евгений пригожин военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 