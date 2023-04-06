UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бойцы Сил спецопераций показали уличные бои в Бахмуте – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 08:02
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

В Бахмуте продолжаются жестокие бои. Военнослужащие Сил специальных операций опубликовали видео уличных боев.

"Бои в городе Бахмут глазами операторов ССО Украины. На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать всем", – говорится в комментарии к видео.

Читайте также: Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабахмутссо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 