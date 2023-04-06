В Бахмуте продолжаются жестокие бои. Военнослужащие Сил специальных операций опубликовали видео уличных боев.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Бои в городе Бахмут глазами операторов ССО Украины. На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать всем", – говорится в комментарии к видео.
- Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
- В Бахмуте РФ продвинулась на метры, ВСУ лучше справляются с потерями, считает Запад.
Читайте также: Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии