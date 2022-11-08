Россия строит оборонительные рубежи у Мариуполя, ставит "зубы дракона" – разведка Британии

Армия РФ строит вокруг временно оккупированного Мариуполя оборонительные рубежи, сообщает разведка Великобритании.

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Для этого два завода производят бетонные противотанковые пирамидки, отмечают британцы. Такие "зубы дракона", вероятно, установлены от Мариуполя до Никольского и Старого Крыма.

Мариуполь является частью сухопутного коридора из РФ во временно оккупированный Крым, объясняют разведчики. Также зубы дракона были направлены для укрепления в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

Британцы напомнили, что главарь кремлевской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин также объявил о строительстве укрепленной линии в Луганской области.

Вся эта деятельность указывает, что Россия прикладывает усилия, чтобы помешать быстрому прорыву украинских войск.

Ранее сообщалось, что украинские военные возводят вокруг Киева дополнительные укрепления.

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Марко Сировой

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