Россия строит оборонительные рубежи у Мариуполя, ставит "зубы дракона" – разведка Британии
Армия РФ строит вокруг временно оккупированного Мариуполя оборонительные рубежи, сообщает разведка Великобритании.
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Для этого два завода производят бетонные противотанковые пирамидки, отмечают британцы. Такие "зубы дракона", вероятно, установлены от Мариуполя до Никольского и Старого Крыма.
Мариуполь является частью сухопутного коридора из РФ во временно оккупированный Крым, объясняют разведчики. Также зубы дракона были направлены для укрепления в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.
Британцы напомнили, что главарь кремлевской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин также объявил о строительстве укрепленной линии в Луганской области.
Вся эта деятельность указывает, что Россия прикладывает усилия, чтобы помешать быстрому прорыву украинских войск.
- Ранее сообщалось, что украинские военные возводят вокруг Киева дополнительные укрепления.
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