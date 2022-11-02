Вокруг Киева возводят дополнительные укрепления – командующий обороной столицы

Усиление рубежей обороны Киева продолжается. Об этом рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает в Facebook пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы.

"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", – рассказал Павлюк.

По его словам, в первую очередь производится оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава.

Кроме того, военные наращивают фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установки долгосрочных огневых сооружений разного типа.

"Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск", – отметил командующий группировкой сил и средств обороны Киева.

Создается система многоэшелонированной обороны Киева путем наращивания районов рубежей и позиций.

28 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица уже защищена новым оборудованием противовоздушной обороны.

Читайте также: IRIS-T SLM показала 100% результат, хотим, чтобы немцы нарастили производство – спикер ВСУ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.