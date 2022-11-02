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Вокруг Киева возводят дополнительные укрепления – командующий обороной столицы

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 18:13
Вокруг Киева возводят дополнительные укрепления – командующий обороной столицы - Фото
Фото: Сухопутные войска ВСУ

Усиление рубежей обороны Киева продолжается. Об этом рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает в Facebook пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Как отмечается, продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы.

"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", – рассказал Павлюк. 

По его словам, в первую очередь производится оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава.

Кроме того, военные наращивают фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установки долгосрочных огневых сооружений разного типа.

"Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск", – отметил командующий группировкой сил и средств обороны Киева.

Создается система многоэшелонированной обороны Киева путем наращивания районов рубежей и позиций.

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Наталія Медведєва
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война киев александр павлюк
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