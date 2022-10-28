Киев уже защищен новым оборудованием ПВО – Кличко

Украинская столица уже защищена "новым оборудованием" противовоздушной обороны. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в эфире телеканала Київ.

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Комментируя российские удары по критической инфраструктуре, Кличко сказал, что провел совещание с украинскими военнослужащими по поводу важности защиты киевских объектов энергоснабжения.

"Меня военные заверили, что сейчас уже пришло новое оборудование ПВО в столицу. Воздушное пространство будет еще больше защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами уже не будет происходить", – сказал Кличко.

Он не уточнил, о какой именно системе ПВО идет речь.

18 октября в Воздушных силах сообщили, что немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже стала на боевой дежурство в Украине и показала первые результаты.

25 октября руководство компании-производителя систем NASAMS сообщило, что правительство США уже получило два комплекса NASAMS, и "в ближайшее время" их передадут Украине.

По данным Foreign Policy, Украина запросила у США комплексы AN/TWQ-1 Avenger для борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

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Оксана Житнюк

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