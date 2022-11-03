Министр обороны США считает, что украинские войска могут отбить Херсон

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что, по его мнению, украинские войска могут отбить Херсон у российских оккупантов. Об этом сообщает Reuters.

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"Что касается вопроса о том, могут ли украинцы занять оставшуюся территорию на западном берегу Днепра и (в) Херсоне, я, безусловно, считаю, что у них есть возможность сделать это", — сказал Остин во время пресс-конференции.

Ранее сегодня, комментируя фотографию с отсутствующим на здании Херсонской облгосадминистрации флагом страны-оккупанта России, секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что в пока еще оккупированном областном центре "скоро будет что-то интересное происходить".

Начальник ГУР Буданов заявил, что Украина рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России.

В авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

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Вадим Ребрина

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