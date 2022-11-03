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Министр обороны США считает, что украинские войска могут отбить Херсон

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 20:08
Министр обороны США считает, что украинские войска могут отбить Херсон - Фото
Ллойд Остин (скриншот из видео CNN)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что, по его мнению, украинские войска могут отбить Херсон у российских оккупантов. Об этом сообщает Reuters.

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"Что касается вопроса о том, могут ли украинцы занять оставшуюся территорию на западном берегу Днепра и (в) Херсоне, я, безусловно, считаю, что у них есть возможность сделать это", — сказал Остин во время пресс-конференции.

Смотрите видео: HIMARS ударил по баржевой переправе оккупантов под Антоновским мостом в Херсоне

Вадим Ребрина
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война Херсон Ллойд Остин
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