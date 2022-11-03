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Данилов о фото центра Херсона без флага России: Скоро будет что-то интересное происходить

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 12:58
Данилов о фото центра Херсона без флага России: Скоро будет что-то интересное происходить - Фото
Алексей Данилов (Фото - СНБО)

Комментируя фотографию с отсутствующим на здании Херсонской облгосадминистрации флагом страны-оккупанта России, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что в пока еще оккупированном областном центре "скоро будет что-то интересное происходить".

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На вопрос, знает ли он что-то о том, почему в Херсоне "начали пропадать российские триколоры", Данилов ответил: "Почему только в Херсоне? Поверьте, понимаем, что происходит".

По его словам, "так же происходило и в Изюме, и в других городах, к которым приближались наши Вооруженные Силы".

"Это говорит о том, что, наверное, скоро в Херсоне будет что-то интересное происходить", – сказал он.

Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.

Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Смотрите видео: HIMARS ударил по баржевой переправе оккупантов под Антоновским мостом в Херсоне

Євген Пилипенко
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война Херсон освобождение деоккупация Алексей Данилов
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