Данилов о фото центра Херсона без флага России: Скоро будет что-то интересное происходить
Комментируя фотографию с отсутствующим на здании Херсонской облгосадминистрации флагом страны-оккупанта России, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что в пока еще оккупированном областном центре "скоро будет что-то интересное происходить".
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На вопрос, знает ли он что-то о том, почему в Херсоне "начали пропадать российские триколоры", Данилов ответил: "Почему только в Херсоне? Поверьте, понимаем, что происходит".
По его словам, "так же происходило и в Изюме, и в других городах, к которым приближались наши Вооруженные Силы".
"Это говорит о том, что, наверное, скоро в Херсоне будет что-то интересное происходить", – сказал он.
Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.
Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.
- 2 ноября в РФ снова угрожали ядерным оружием, если Россия проиграет войну. Данилов ответил на это: "Проиграет".
- 3 ноября он заявил в соцсетях, что "Кремль теряет контроль в РФ, силовые функции делегировали Кадырову и Пригожину".
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