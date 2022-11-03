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Данилов: Кремль теряет контроль в РФ, силовые функции делегировали Кадырову и Пригожину

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 12:14
Данилов: Кремль теряет контроль в РФ, силовые функции делегировали Кадырову и Пригожину - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Кремль находится на стадии потери контроля за ситуацией внутри России. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, власть в РФ "стремительно" переходит в руки уголовно-террористической группировки.

"Силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зэкам. РФ превратилась в типичное несостоявшееся государство", — заявил Данилов.

Он подчеркнул, что Россию ждет дестабилизация, демонтаж и депутинизация. 

СПРАВКА. В последнее время Путин продолжает сталкиваться с недовольством радикальных сторонников войны в РФ, в частности, "главы Чечни" Рамзана Кадырова и владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, которые критикуют военное руководство. Пригожин и Кадыров занимают "уникальное положение" в окружении Путина, делая его зависимым от сил "вагнеровцев" и "кадыровцев", но не неся никакой формальной ответственности.

Читайте также: Данилов ответил сторонникам "территориальных сделок" с РФ: Пусть отдают свои земли Путину

Дмитро Гриниченко
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Рамзан Кадыров Россия война кремль евгений пригожин Алексей Данилов
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